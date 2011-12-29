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Dünya

Nazarbayev, 16 binden fazla suçluyu bağışladı ASTANA (A.A)

29 Aralık 2011 10:36

-Nazarbayev, 16 binden fazla suçluyu bağışladı ASTANA (A.A) - 29.12.2011 - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasının 20. yıl dönümü nedeniyle 16 binden fazla suçluyu affetti. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkenin bağımsızlığını kazanmasının 20'nci yıl dönümü dolayısıyla Kazakistan Parlamentosu ile Senatosu tarafından kabul edilen afla ilgili kanunun Cumhurbaşkanı Nazarbayev tarafından onaylandığı duyuruldu. Kazakistan Adalet Bakanı Raşid Tusupbekov, af kanunu ile 2 bin 142'si hala cezaevinde olan toplam 16 bin 187 suçluyu ilgilendirdiğini söyledi.  Tusupbekov, küçük ve orta dereceli bir suçtan mahkum olanlar ile 18 yaşından küçükler, hamile kadınlar, küçük çocuklu kadınlar, yaşlılar ve engellilerin kanundan yararlanacağını ifade etti.  Kanundan, yürürlüğe girmesinden önce suç işleyenler, davası karara bağlananlar, davası sürenler dışında, yürürlüğe girdikten hemen sonra teslim olanların da durumlarının incelenmesinin ardından yararlanabileceği kaydedildi. Çıkarılan af kanunu, Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından kabul edilen 7'nci af kanunu olma özelliğini taşıyor.

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