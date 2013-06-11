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Nazan Öncel: Gezi Platformu Bandosu

'Onlar yurdunu seven, bu coğrafyada yaşayan bu memleketin onurlu insanları'

11 Haziran 2013 16:25

Gezi Parkı Platformuna destek artıyor. Sanatçılar direnişe destek veriyor, hatta bu protesto için şarkılar besteliyor. İşte Taksim Bandosu olarak adlandırabilecek bu sanatçı ve müzisyenler topluluğuna bir yenisi daha eklendi. Gezi Parkı platformuna destek amacıyla Nazan Öncel yeni bestesini Youtube'da yayınladı. "Güya" ismini taşıyan şarkının sözü ve bestesi Nazan Öncel'e ait. Öncel "Nazan Öncel ve Çapulcu Orkestrası" olarak isimlendirdiği videoyu yayınladıktan sonra altına bir de mesaj yazdı.

Öncel'in mesajında şunları yazdı;

"Onlar yurdunu seven, bu coğrafyada yaşayan bu memleketin onurlu insanları. Haysiyetlerini korumak için seslerini yükselttiler. Ne mutlu bize ki güzel yurdumun güzel insanları, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle siyasetten öteye bir gençlik hareketiyle ağacına, parkına, sinemasına, kültürüne sahip çıkılması gerektiğinin bilincindeler." diyen Öncel mesajını" Memleketim için, güzel günler için, onları hayranlıkla takip ediyor, cesaretlerini alkışlıyor, her birini bir dünya sevgiyle kucaklıyorum." diyerek mesajını sonlandırdı.

Öncel'in Gezi Platformu için yazdığı şarkının sözleri söyle:

Güya

Beni bir kere dinleyebilirdin
Dahası bana güvenebilirdin
Ne istiyorum bir sor bakalım
Bir dur bakalım
Belki ben haklıyım
Bir tutturmuşusun
Çapulcu bunlar
Hepsi ayyaş
Evet nasıl da bildin
Geç bunları geç
Gel sadede
Gel şu Geziye
Bir kere de iyi bir şey söyle
Güya yanımdaymışsın hep güya
Güya beni severmişsin güya
Nasıl da yalan
Güya yolundaymış her şey güya
Güya mutlu mesutmuşuz güya
Ötelenmişiz itelenmişiz
Susturularak bugünlere gelmişiz
Emek yıkıldı
Rüya yakıldı
Geziye nolacak
Sonra nolacak
Yok öyleymişim
Yok böyleymiş
Neysem neyim
Böyle iyiyim
Eli sopalı adamlarını
Salma üstüme
Çek şunları
Güya yanımdaymışsın hep güya
Güya beni severmişsin güya
Nasıl da yalan
Güya yolundaymış her şey güya
Güya mutlu mesutmuşuz güya

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