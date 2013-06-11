Nazan Öncel: Gezi Platformu Bandosu

Gezi Parkı Platformuna destek artıyor. Sanatçılar direnişe destek veriyor, hatta bu protesto için şarkılar besteliyor. İşte Taksim Bandosu olarak adlandırabilecek bu sanatçı ve müzisyenler topluluğuna bir yenisi daha eklendi. Gezi Parkı platformuna destek amacıyla Nazan Öncel yeni bestesini Youtube'da yayınladı. "Güya" ismini taşıyan şarkının sözü ve bestesi Nazan Öncel'e ait. Öncel "Nazan Öncel ve Çapulcu Orkestrası" olarak isimlendirdiği videoyu yayınladıktan sonra altına bir de mesaj yazdı.

Öncel'in mesajında şunları yazdı;

"Onlar yurdunu seven, bu coğrafyada yaşayan bu memleketin onurlu insanları. Haysiyetlerini korumak için seslerini yükselttiler. Ne mutlu bize ki güzel yurdumun güzel insanları, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle siyasetten öteye bir gençlik hareketiyle ağacına, parkına, sinemasına, kültürüne sahip çıkılması gerektiğinin bilincindeler." diyen Öncel mesajını" Memleketim için, güzel günler için, onları hayranlıkla takip ediyor, cesaretlerini alkışlıyor, her birini bir dünya sevgiyle kucaklıyorum." diyerek mesajını sonlandırdı.

Öncel'in Gezi Platformu için yazdığı şarkının sözleri söyle:

Güya

Beni bir kere dinleyebilirdin

Dahası bana güvenebilirdin

Ne istiyorum bir sor bakalım

Bir dur bakalım

Belki ben haklıyım

Bir tutturmuşusun

Çapulcu bunlar

Hepsi ayyaş

Evet nasıl da bildin

Geç bunları geç

Gel sadede

Gel şu Geziye

Bir kere de iyi bir şey söyle

Güya yanımdaymışsın hep güya

Güya beni severmişsin güya

Nasıl da yalan

Güya yolundaymış her şey güya

Güya mutlu mesutmuşuz güya

Ötelenmişiz itelenmişiz

Susturularak bugünlere gelmişiz

Emek yıkıldı

Rüya yakıldı

Geziye nolacak

Sonra nolacak

Yok öyleymişim

Yok böyleymiş

Neysem neyim

Böyle iyiyim

Eli sopalı adamlarını

Salma üstüme

Çek şunları

Güya yanımdaymışsın hep güya

Güya beni severmişsin güya

Nasıl da yalan

Güya yolundaymış her şey güya

Güya mutlu mesutmuşuz güya