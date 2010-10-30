-NAYMAN: ÇOK ÇEKİŞMELİ BİR KARŞILAŞMA OLDU BURSA (A.A) - 30.10.2010 - Bursaspor Basın Sözcüsü Ferruh Nayman, 1-1 biten Fenerbahçe maçına ilişkin olarak, ''Dün akşam İngiliz Premier Lig maçlarını aratmayacak derecede çok çekişmeli bir karşılaşma oldu'' dedi. Nayman, maçta yerinde sertlikler olduğunu, hakemin son düdüğüne kadar her iki takımın da galibiyet için canla başla mücadele ettiğini kaydetti. Fenerbahçe'nin belki sezon başından beri en dirençli futbolunu dün akşam Bursaspor karşısında oynadığını ifade eden Nayman, ''Fenerbahçe'nin bu kadar dirençli oynaması bize enteresan geldi. Herhalde Fenerbahçe lig sıralamasını belirleyecek döneme girdiğimiz için bu kadar dirençli oynadı'' diye konuştu. Nayman, Sercan Yıldırım'ın kaçırdığı iki net pozisyona da değinerek, şöyle devam etti: ''Hakikaten çok net gol pozisyonlarından yaralanamadık. Ama futbolda zaman zaman bu tür şeyler yaşanıyor. Sercan bizim futbolcumuz ve zaman zaman çok kritik anlarda ilginç goller de atıyor. Dün akşam İngiliz Premier Lig maçlarını aratmayacak derecede çok çekişmeli bir karşılaşma oldu. Bizim futbolcuların kafasında Manchester United maçı vardı. O nedenle dün akşamki maçta tam motive olamadık. Yoksa galip gelmemiz işten bile değildi.''