Naylon poşeti hayatından çıkardı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu İlçesi\'nde yaz aylarını geçiren 70 yaşındaki Haluk Saygın, alışveriş merkezleri ve pazaryerlerinde yaptığı alışverişlerde naylon poşet yerine bez torba kullanarak örnek oluyor.

İstanbul\'da yaşayan ve özel bir bankadan emekli olan Haluk Saygın, 25 yıl önce çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla mücadele başlattı. Yaz aylarını Gelibolu\'daki yazlığında geçiren Haluk Saygın, alışveriş merkezleri ile pazar yerindeki alışverişinde 25 yıldan bu yana naylon poşet yerine bez torba kullanıyor. Gelibolu İlçesi\'nde salı ve cumartesi günleri kurulan pazara bez torba ve daha önce kullanılmış kese kağıtları ile giden Haluk Saygın, alışveriş sırasında aldıklarını naylon poşet yerine yanında getirdiği bez torbanın içine koyuyor. Vatandaşları da naylon poşet kullanmamaları konusunda uyaran Saygın, topladığı eski gazete ve plastik kapakları da İstanbul\'da geri dönüşüm için gerekli yerlere teslim ettiğini söyledi. Haluk Saygın, şöyle dedi:

\"Günümüzde herkes çevrecilik konusunda daha heyecanlı olmalı. Ben gönüllü ağaç dikiyorum. Geyikli\'den İstanbul\'a kadar yüzlerce ceviz fidanı diktim. Bununla da gurur duyuyorum. Ben poşeti ekonomik bir varlık olarak düşünüyorum. İnsanlar her aldığı malzemeye bir poşet kullanıyor. Diyelim ki bir vatandaş pazarda 10 çeşit mal alacaksa her birine bir poşet alıyor ve eve gittiğinde onları çöp kutusuna atıyor. Halbuki ülkemiz bunun hammaddesine döviz veriyor. Öyle bir çevre kirliliği var ki, ben şahsen bakarken utanıyorum. Onun için kendim de böyle bir sorumluluk aldım.\"

Gelibolu İlçesi\'nde pazarcılık yapan Tuncay Ege ise, \"Haluk amca çevre kirliliğine dikkat çekmek için alışveriş yaparken poşet almadı. 1 kilo poşet 10lira. Çok güzel bir şey, herkes Haluk amca gibi olsun. Çevre kirliliğini önlediği için Haluk amcaya teşekkür ederim.\"

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