-NAVİGASYON SÜRÜCÜLERE YOL ÖNERECEK İSTANBUL (A.A) - 07.08.2010 - Garmin Türkiye Distribütörü Baytekin Teknik Cihazlar Genel Müdürü Cem Baytekin, 2010 yılı sonuna kadar tamamlanacak proje ile yeni navigasyon cihazlarının trafiğin sıkıştığı noktalarda sürücülere alternatif yol önerisinde bulunacağını kaydetti. Baytekin, yaptığı açıklamada, navigasyon sektöründe geçen yıla oranla bu yıl yüzde 100 büyüme beklediklerini belirterek, yeni ürünler hakkında bilgi verdi. Özellikle ''alternatif yol'' projesinin 2011 yılına damgasını vuracağını belirten Baytekin, ''2010 yılı sonuna kadar tamamlanacak proje ile, navigasyon cihazlarımız, trafiğin sıkıştığı noktalarda sürücülere alternatif yol önerisinde bulunacak'' ifadelerini kullandı. Navigasyon cihazlarının yakıt, zaman ve çevre tasarrufu sağladığına dikkati çeken Baytekin, navigasyon cihazlarının büyük kentlerde daha çok rağbet gördüğünü vurgulayarak, büyük şehirler dışında en fazla satış yaptıkları ilin Ordu olduğunu belirtti.