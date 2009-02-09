Navigasyon şirketleri parayı bulacak

300 bin noktanın detaylı haritası var

AB standartları taksilere neler getiriyor

Navigasyon pazarında rekabet kızıştı

Navigasyon sektöründe pazara Blaupunkt ve Garmin gibi yabancı firmaların girmesiyle rekabet hareketlendi. Pazarın büyüklüğü de kesin olmayan rakamlara göre 3 milyon dolara ulaştı. Uydu görüntüleri yardımıyla İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere haritaların oluşturulmasıyla yaygınlaşan navigasyon sistemleri pazarı, şimdi de Karayolları Trafik Kanunu sayesinde yeni bir döneme giriyor. Avrupa Birliği (AB) uyum yasalarına göre yeniden düzenlenen Karayolları Trafik Kanunu ile taksilerde yol haritası (navigasyon) kullanımı zorunlu hale geldi. Türkiye genelinde yaklaşık 72 bin, İstanbul'da ise 18 bin ticari taksi, 2010'dan itibaren navigasyon cihazı kullanmak zorunda olacak. Yol haritası olmayan taksiler ise trafiğe çıkamayacak.2010 Avrupa Kültür Başkenti olmaya hazırlanan İstanbul'daki ticari taksilerin işleyişini baştan aşağı değiştirecek uygulama, navigasyon sektörüne de büyük canlılık katacak. Pazarın kısa sürede 15 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Dünyanın en büyük navigasyon cihazı üreticisi ve yıllık 4 milyar dolar ciroya sahip Amerikalı Garmin'in Türkiye Distribütörü Cem Baytekin, Türkiye'de 2008'de yaklaşık 20 bin navigasyon cihazı satıldığını belirterek, yeni düzenlemenin Türkiye'deki navigasyon pazarını yaklaşık 5 kat büyüteceğini dile getirdi.Baytekin, şu anda yıllık 20 bin olan satışların 2012'ye kadar 100 bine ulaşacağını belirterek, şu anda Türkiye'de satılan navigasyon cihazlarının yüzde 50'sinin araç filoları, kuryeler ve tamir servisleri tarafından kullanıldığını kaydetti. "Küresel kriz navigasyon pazarına pozitif etki yapıyor. Zamandan tasarruf ettiren ve daha az benzin harcanmasına yol açan navigasyon cihazları, önümüzdeki dönemde çok daha fazla alıcı bulacak" diyen Baytekin, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olması dolayısıyla kente gelecek binlerce turistin de navigasyonlu taksiler sayesinde rahat ulaşım imkanına kavuşacağını dile getirdi.Garmin'in 81 ilin adres bilgisinin yanı sıra İstanbul'da otel, hastane, restaurant, benzin istasyonu, cadde ve sokaktan oluşan yaklaşık 300 bin noktanın detaylı haritasına sahip olduğunu vurgulayan Baytekin, "Sadece Türkiye haritası değil, Amerika, Ortadoğu, Avrupa ve Çin haritalarını da ilk kez pazara sunduk. Özellikle yurtdışına çıkacak olan kişiler, elde de kullanılabilen navigasyon cihazlarına büyük ilgi gösteriyor" dedi.* Araçlar modeli ne olursa olsun ABS, airbag, klima, GPS sistemleriyle donatılacak.* Taksiler bir merkezden yönlendirilerek, trafikte başıboş dolaşmaları önlenecek.* Taksilerde yol haritası zorunlu olacak, böylece taksicinin yolu bilmeyenleri dolaştırıp, fazla ücret alması önlenecek.* Türkiye'de sürücülerin 2007'de tanıştığı navigasyon sistemi, bugün 3 milyon dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahip.* Fiyatların 195 eurodan başlayıp 1500 euroya kadar çıktığı pazarda, geçen yıl 20 bin adet navigasyon cihazı satıldı.* 6 şirketin bulunduğu pazarda sadece yol güzergâhı belirlemekle kalmayan navigasyon cihazları DVD izleme, MP3 dinlemeye kadar pek çok özelliğe sahip. Bu cihazlar ayrıca kullanıcılarına bulundukları bölgede yer alan eczane, benzin istasyonu, restoran, hastane gibi çok sayıda noktayı da gösterebiliyor.