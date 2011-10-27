-Navaz Şerif: "Türkiye ciddi atılım kaydetti" ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Hüseyin Köşger - Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif, Türkiye'nin bölgesinde son dönemde gösterdiği ekonomik ve siyasi performansla ciddi atılımlar kaydettiğini söyledi. Navaz Şerif, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu'nda (USAK) düzenlenen konferansın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı. "Arap Baharı" sonrası ortaya atılan, Türkiye'nin bölgede rol model olarak görülmesini nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya yanıt veren Şerif, Türkiye'nin son dönemde hem ekonomik hem de demokratik reformlarla ciddi atılımlar kaydettiğini, bu atılımların bölge için güven verici ve cesaretlendirici olduğunu belirtti. Şerif, Türkiye'nin yeni anayasa çalışmalarıyla demokratikleşme çabalarını bir adım öteye taşıdığını kaydederek, kendilerinin de bu çalışmaları dikkatle takip ettiklerini bildirdi. Şerif, "Türkiye'nin modeli birçok farklı alanda takip edilebilir. Tabi ki bölgede bazı rejimler ciddi sıkıntılardan geçiyorlar. Baskıcı hiç bir rejim uzun süre ayakta kalamaz. Her rejim bir şekilde insanlarının isteklerini göz önüne almak zorunda. Eğer insanlar ülkelerindeki rejimleri desteklemiyorsa o rejimler kesin olarak iktidardan çekilmeli, özellikle günümüz koşullarında hiçbir baskıcı rejim ayakta kalamaz'' diye konuştu. -Türkiye arabulucu olur mu?- El Kaide lideri Usame bin Ladin'in Pakistan topraklarında öldürülmesinin ardından Pakistan ile ABD arasındaki ilişkilerin gerildiğinin hatırlatılması ve Türkiye'nin iki ülke arasında bir arabulucu rolü üstlenmesinin beklenip beklenmediği ile ilgili soru üzerine Şerif, "Türkiye'nin oynaması gereken çok önemli bir rolü var. Ancak alandaki gerçeklerle tam olarak uyuşmayan yanlış algılamalar da var" dedi ve ABD'li Amiral Mike Mullen'in Pakistan hakkında ortaya attığı suçlamaların gerçeklerden oldukça uzak olduğunu belirtti. Şerif, "Biz bu iddiaların hiçbirini doğru olarak kabul etmiyoruz. Pakistan olarak bu iddiaları not ediyoruz. Amerikan tarafı bu türden iddiaları bir ülke için yaparken daha dikkatli olmalı. Çünkü iddialara muhatap ülke, bu savaşta tam olarak 35 bin insanını kaybetti, tam olarak 60 milyar dolar paramıza maloldu. Pakistan ekonomisine ve yatırımlara ciddi zararlar verdi. Dolayısıyla terörle mücadelede Pakistan tüm bu maliyeti karşılamak zorunda kaldı. Pakistan olarak biz de dostlarımızdan, bu savaşta ülkemizin ne kadar fedakarlıklarda bulunduğunu görmesini arzuluyoruz'' diye konuştu. Türk liderlere büyük saygısı olduğunu aktaran Şerif, Pakistanlı liderlerin de iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çaba sarf etmesi gerektiğini ifade etti. Navaz Şerif, USAK'taki konferansta da Pakistan ile Afganistan arasındaki ilişkilere değinerek, Afganistan'da barış ve istikrara kavuşulmadan Pakistan'da barışın ve huzurun tam olarak sağlanamayacağını söyledi.