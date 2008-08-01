Navarro'dan dönüş kararı

Tempo24-



Geçtiğimiz sezon başında Memphis Grizzlies'e transfer olan İspanyol oyun kurucu Juan Carlos Navarro'nun ülkesine geri dönmek istediği belirtildi.



Grizzlies forması altında başarılı bir ilk yılı geride bırakmış olmasına karşın, kulüple para konusunda anlaşamayan Navarro'nun Avrupa'ya dönme kararı aldığı ifade ediliyor.



Memphis ile olan kontratının sona ermesi ve diğer alternatif Cleveland'dan da şu ana kadar kendisine herhangi bir teklifin gelmemesi üzerine Navarro'nun eski takımı Barcelona ile görüşmelere başladığı kaydedildi.



AXA Barcelona'ya dönmesi halinde 5 yıllık kontrat imzalamayı planlayan Navarro'nun, kariyerini de burada noktalamak istediği gelen haberler arasında...



Bu sezon Memphis Grizzlies’da 82 maçın 30’unda ilk beş başlayan Navarro, 10.9 sayı- 2.6 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakalamıştı.

