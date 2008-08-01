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Spor

Navarro'dan dönüş kararı

Sezon ortasında vatandaşı Pau Gasol'ün Los Angeles Lakers'a geçmesinin ardından, Juan Carlos Navarro da İspanya'ya geri dönme kararı aldı.

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Geçtiğimiz sezon başında Memphis Grizzlies'e transfer olan İspanyol oyun kurucu Juan Carlos Navarro'nun ülkesine geri dönmek istediği belirtildi.

Grizzlies forması altında başarılı bir ilk yılı geride bırakmış olmasına karşın, kulüple para konusunda anlaşamayan Navarro'nun Avrupa'ya dönme kararı aldığı ifade ediliyor.

Memphis ile olan kontratının sona ermesi ve diğer alternatif Cleveland'dan da şu ana kadar kendisine herhangi bir teklifin gelmemesi üzerine Navarro'nun eski takımı Barcelona ile görüşmelere başladığı kaydedildi.

AXA Barcelona'ya dönmesi halinde 5 yıllık kontrat imzalamayı planlayan Navarro'nun, kariyerini de burada noktalamak istediği gelen haberler arasında...

Bu sezon Memphis Grizzlies’da 82 maçın 30’unda ilk beş başlayan Navarro, 10.9 sayı- 2.6 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakalamıştı.

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