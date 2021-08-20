Navalni, zehirlenmesinin yıl dönümünde cezaevinden seslendi: Küresel yozlaşma ile mücadele edin

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Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Noviçok ile zehirlenerek Rusya üzerinde bir uçakta fenalaşmasının birinci yılında siyasi Batı'ya küresel yozlaşma ile mücadele etme çağrısında bulundu.

Tutulduğu maksimum güvenlikli ceza kampında yazdığı mektupta Navalni, küresel yozlaşmanın dünyanın ana krizlerinin arkasındaki neden olduğunu belirtti. Mektup, The Guardian ve Le Monde tarafından yayımlandı.

Rusya'da ilk olarak yozlaşmayı ifşa ettiği videolarıyla ünlenen Navalni, "Yozlaşmanın uzun süre otoriter ülkelerin problemi olduğu düşünüldü. Şimdi ise Batı'nın karşı karşıya kaldığı küresel krizlerin ana nedenlerinden biri" yazdı.

Muhalif lider, otoriter rejimlerdeki yozlaşmanın sıklıkla Batı'daki finansal sistemlerle bağlantılı olduğunu ve bununla mücadele edilebileceğini ifade etti.

Navalni, Batı ülkelerinin yozlaşmış rejimlerle iş birliği yapan şirketlerin "saydamlığa zorlanması gerektiğini" ifade etti ve bunu takip eden uluslararası bir yozlaşma denetim kurumu kurulması çağrısında bulundu.