Navalni, zehirlenmesinden Putin'i sorumlu bulmuştu; Kremlin "Arkasında CIA var" dedi

T24 Dış Haberler

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, geçen ay Noviçok'la zehirlenerek hastanede yatan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile çalıştığına dair bilgi aldıklarını söyledi.

Rus muhalif Aleksey Navalni, Noviçok'la zehirlenerek yaklaşık bir ay Almanya'da hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Navalni, zehirlenmesinin arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olduğunu söylerken Kremlin, Navalni'nin CIA'yle bağlantısı olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, ellerinde Navalni'nin CIA'yle çalıştığına dair bilgi olduğunu söyledi. Öncesinde Rusya'da alt meclisin sözcüsü Viacheslav Volodin de Navalni'nin 'özel servisler ve batılı yetkililerle çalıştığına' inandıklarını söylemişti.