Navalni, zehirlenmesinden Putin'i sorumlu bulmuştu; Kremlin "Arkasında CIA var" dedi

Rus muhalif Aleksey Navalni, Noviçok'la zehirlenerek yaklaşık bir ay Almanya'da hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Navalni, zehirlenmesinin arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olduğunu söylerken Kremlin, Navalni'nin CIA'yle bağlantısı olduğunu söyledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, ellerinde Navalni'nin CIA'yle çalıştığına dair bilgi olduğunu söyledi. Öncesinde Rusya'da alt meclisin sözcüsü Viacheslav Volodin de Navalni'nin 'özel servisler ve batılı yetkililerle çalıştığına' inandıklarını söylemişti.
Ne olmuştu?
Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalni, uçuş esnasında fenalaştığı için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalni’nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti. Doktorlar burada yapılan testlerle muhalif liderin zehirlendiğini tespit etti. Almanya ve Fransa'dan bağımsız laboratuvarlar da zehirlenme nedeninin Noviçok olduğunu tespit etti ancak Rusya'da yetkililer Berlin'in yeterli kanıtları sunmadığını savundu.
Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Noviçok'la zehirlendikten 32 gün sonra çarşamba günü Berlin'deki Charite Hastanesi'nden taburcu edildi.