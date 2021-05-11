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Dünya

Navalni'yi tedavi eden hastanenin kayıp baş hekimi bulundu

11 Mayıs 2021 08:03

T24 Dış Haberler

Rus muhalif lider Aleksey Navalni uçakta fenalaştıktan sonra kaldırıldığı ilk hastanenin baş hekimi ava gidip kaybolduktan üç  gün sonra canlı bulundu. 

Navalni, 20 Ağustos 2020'de bir uçakta fenalaştıktan sonra Sibirya'daki 1 No'lu Acil Durum Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 3 gün önce ormanlık alanda kaybolan Aleksander Murakovski bu hastanenin baş hekimiydi. Murakovski, Navalni'nin zehirlendiğine dair iddiaları reddetmiş ve kısa süre sonra bölgesel sağlık bakanlığına terfi ettirilmişti.

Omsk bölgesel polisi, Murakovski'nin bir av üssünden çıktıktan sonra bir daha görülmediğini açıklamıştı.

RBC'nin resmi açıklamadan aktardığına göre Murakovski Basliy köyünün yakınlarında ormandan çıkış yolu bulup köylülerden yardım istedikten sonra bulundu. Doktorun kontroller için hastaneye götürüldüğü bildirildi.

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