"Navalni tutulduğu cezaevinden götürüldü, nerede olduğunu bilmiyoruz"

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Aleksey Navalni'nin avukatı, Rus muhalif liderin Moskova'da tutulduğu cezaevinden bilinmeyen bir lokasyona götürüldüğünü ifade etti.

Avukat Olga Mikaylova, Navalni'nin nereye götürüldüğünü bilmediklerini ancak muhalif liderin kendisine verilen cezayı çekmek üzere ceza kolonisine götürülmüş olabileceğini dile getirdi.

Navalni'nin sağ kolu Leonid Volkov, ailenin de durum hakkında bilgilendirilmediğini ifade ederek sürecin şeffaflığı konusunda endişeleri olduğunu ifade etti.

Navalni 17 Ocak'ta Noviçok zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya dönmesiyle havalimanında gözaltına alınmış, daha sonra da 3.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.