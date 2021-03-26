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Dünya

Navalni'nin avukatı: Muhalif liderin çok ağrısı var, yakınları durumundan endişeli

26 Mart 2021 08:44

T24 Dış Haberler

Tutuklu bulunan Aleksey Navalni'nin avukatı, muhalif liderin çok ağrısı olduğunu ve yakınlarının hayati tehlikesi olmasından korktuğunu ifade etti.

Avukat Olga Mikaylova, Dozhd televizyonuna yaptığı açıklamalarda Navalni'nin sırtında çok ciddi bir ağrı olduğunu ve sağ bacağının da ağrıdığını ifade etti. 

Navalni'nin sağ bacağının bir bölümünde his kaybı yaşadığını ifade eden Mikaylova, muhalif liderin bacağını kullanamadığını vurguladı.

Mikaylova, "Herkes onun hayatı için endişeli" dedi ve Navalni'nin serbest bırakılıp tedavi için Moskova'ya gönderilmesini talep etti.

Navalni, perşembe günü gardiyanların uyumasını engelleyerek kendisine işkence uyguladığını belirterek resmi şikayette bulunmuştu.

Navalni, Noviçok zehirlenmesi için tedavi gördüğü Almanya'dan dönmesiyle Moskova'da tutuklanmıştı.

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