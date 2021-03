Navalni, hapishaneden mesaj gönderdi: Her ihtimale karşı, yaşamıma son verme planım olmadığını duyurmak istiyorum

Zehirlenip Almanya'dan Rusya'ya döner dönmez tutuklanan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, hapishaneden destekçilerine gönderdiği mesajda "intihar etmeyi planlamadığını" söyledi. Navalni, zihinsel ve fiziksel sağlığının yerinde olduğunu destekçilerine "her ihtimale karşı" intihar niyeti olmadığını vurguladığını söyledi.

Rusya genelinde Navalni'nin tutuklanmasına karşı binlerce kişi sokağa çıkarken muhalif lider Instagram hesabından avukatı aracılığıyla bir mesaj paylaştı.

Navalni'nin mesajında "Her ihtimale karşı, kendimi asmak, kesmek gibi bir planım olmadığını duyurmak istiyorum. Her gün merdivenleri dikkatle kullanıyorum. Her gün kan basıncımı ölçüyorlar. Hapishanenin dışında bir sürü iyi insan olduğunu ve yardımın geleceğini biliyorum" ifadeleri yer aldı.

Muhalif lider Navalni, Ağustos'ta zehirlenmiş ve Almanya'da tedavi edilmişti. Navalni ve Britanya, Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkeleri Navalni'nin zehirlenmesinde Kremlin'in rol aldığını belirtmişti.