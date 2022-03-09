Navalni'den Rus halkına çağrı: Kremlin çaresiz; savaş karşıtı protestolar devam etmeli

T24 Dış Haberler

Tutuklu Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Rusya haklına Moskova'nın Ukrayna'yı işgalini protesto etmeye devam etme çağrısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı başlatan saldırı emrini verdiği 24 Şubat tarihinden bu yana 13 bin 500'den fazla kişi protestolara katıldığı için gözaltına alındı.

Muhalif lider, Kremlin'in "çaresiz" olduğunu ve "savaşı olabildiğince hızlı şekilde" bitirmek istediğini söyledi. Kendi ekibinin yaptığı anketlere dikkat çeken Navalni, protestoların Kremlin'i daha da fazla baskı altına aldığını belirtti.

Navalni, ekibi aracılığıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, "Savaş karşıtı momentum toplumda büyümeye devam edecek. Protestolar hiçbir durumda durdurulmamalı" dedi.

Muhalif lider daha önce halka her gece sokaklarda Ukrayna'daki saldırıya karşı eylemler düzenlemeleri çağrısında bulunmuştu.