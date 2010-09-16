-NATO'YU ŞAŞIRTAN HIRSIZLIK İSTANBUL (A.A) - 16.09.2010 - Sultanbeyli'de, iş yerinin altından tünel kazarak NATO boru hattından akaryakıt çaldıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı yetkilileri, Batı Bölge 4. İşletme Müdürlüğünün petrol boru hattında kaçak olduğunu tespit ederek, polise başvurdu. Kaçağın bulunduğu bölgede şüpheli bir kamyonet üzerinde değişiklik yapıldığını belirleyen ekipler, aracın Sultanbeyli Hasanbey Mahallesi Petrol Yolu Caddesindeki kapalı bir garaja girdiğini tespit etti. Garaj ve çevresindeki binayı inceleyen ekipler, buradaki bir dükkanın yüksek bedelle kiralandığını belirledi. Peçete ve temizlik malzemesi satıldığı izlenimi verilmeye çalışılan dükkanda bu şekilde faaliyet gösterilmediğini tespit eden ekipler, savcılıktan alınan arama izni doğrultusunda söz konusu adrese baskın düzenledi. Dükkanda yapılan aramalarda yer altına inen vanalar tespit edildi. Vanaların bulunduğu düzeneği inceleyen ekipler, kaçak yakıtın buradan çekildiğini belirledi. İş makinesi yardımıyla yapılan kazı çalışmaları sonucunda boruların NATO boru hattına bağlandığı tespit edilirken, dikkat çekmemesi için boruların üzerlerinin halılar ve fayanslarla kapatılarak kamufle edildiği belirlendi. Olayın ortaya çıkarılmasının ardından, dükkanda bulunan Mehmet T. (23) ve Taner K. (24) ile iki gün önce işe başladığı öğrenilen sekreter Aslı K, gözaltına alınarak Sultanbeyli Polis Merkezine götürüldü. Yetkililer, yapılan ilk incelemelerde yaklaşık 75 bin litre uçak yakıtı çalındığını belirledi.