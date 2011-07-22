-NATO'YA SİBER SALDIRI İDDİASI NEW YORK (A.A) - 21.07.2011 - Bilgisayar korsanları grubu Anonymous, 1 GB'lik NATO belgesini ele geçirdiklerini iddia etti. Anonymous, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Evet, NATO hacklendi. Pek çok gizli belgeye sahibiz'' dedi. Grubun açıklamasında, ''şu anda bir GB'lik NATO verisinin ellerinde bulunduğu ancak bir çoğunu yayınlayamayacakları çünkü bunun sorumsuzca olacağı'' belirtildi. 1 GB, yaklaşık 700 kitaba eşdeğer bir depolama kapasitesini temsil ediyor. ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) New York kentinde bilgisayar korsanları grubu Anonymous'un üyelerinin kullandığından kuşkulanılan evlere baskın düzenlediği soruşturmanın diğer eyaletleri de kapsadığı, 16 kişinin gözaltına alındığı, Avrupa'da da 5 kişinin yakalandığı açıklanmıştı.