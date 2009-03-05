NATO'ya Roj TV ayarı

Türkiye’nin, Danimarka Başbakanı Rasmussen’in NATO Genel Sekreterliği’ne aday olması durumunda bunu veto edeceği bildirildi



Türkiye’nin, NATO Genel Sekreterliği görevine en yakın aday olarak gösterilen Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen’i istemediği ve Rasmussen’in adaylığı halinde bunu veto edeceği belirtildi.



Danimarka devlet televizyonu ve radyosunun (DR) haberine göre, Türkiye NATO’nun Rasmussen tarafından yönetilmesine karşı çıktı. Türkiye, İttifak’ın yetkili makamlarına Rasmussen’in adaylığının söz konusu olması durumunda bunu veto edeceğini bildirdi.



Tünelin ucunda ışık yok



Milliyet gazetesinin haberine göre, Danimarka televizyonunun Brüksel muhabiri Jakob Vinde Larsen, Ankara ve Brüksel’de konuştuğu üst düzey bir Türk kaynağın kendisine, “Danimarka Başbakanı’nın adaylığı konusunda ‘tünelin sonunda ışık görülmüyor’ ifadesini kullandığını” söyledi.



Larsen, Türkiye’nin, “Afganistan’da büyük bir operasyonun yürütüldüğü bir dönemde, eğer NATO değişim gösterip Müslüman dünyasıyla diyaloğa girme arzusu taşıyorsa, Rasmussen böyle bir göreve hiç de uygun aday olmaz” görüşünde olduğunu kaydetti.



Danimarka Radyosu’nun haberinde de, özellikle Hz. Muhammed’e hakaret içeren 12 tasvirin yarattığı karikatür krizini ele alış şekli ve Türkiye’nin ısrarla kapatılmasını istediği PKK’nın yayın organı ROJ TV’nin Kopenhag’dan yayınına devam etmesi nedeniyle Ankara’nın Rasmussen’e sıcak bakmadığı ifade edildi.



Erdoğan toplantıyı terk etmişti



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2005’te Kopenhag’a yaptığı ziyaret sırasında Rasmussen’le yapacağı basın toplantısına ROJ TV muhabirinin alınması yüzünden salonu terk etmişti. Bugün Brüksel’de yapılacak NATO dışişleri bakanları toplantısının gayri resmi gündemi arasında NATO Genel Sekreteri adaylarının olacağı, resmi adayın da 3-4 Nisan’daki NATO zirvesi öncesi belirleneceği bildirildi.

