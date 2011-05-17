-NATO'YA KARŞI CANLI KALKAN TRABLUS (A.A) - 16.05.2011 - Libya'da telekomünikasyon çalışanları, tesislerini NATO saldırılarına karşı korumak için canlı kalkan olacaklarını bildirdi. Sektörde çalışan 20 binden fazla kişiden biri olan bir çalışan, Libya hükümetinin düzenlediği basın toplantısında, iletişim tesislerini canlarıyla korumaya ant içti. Çalışanın okuduğu açıklamada, ''Biz telekom çalışanları, ailelerimiz ve çocuklarımızla günün 24 saatinde bu kuruluşu korumak için varız'' denildi. Libya, NATO saldırılarının iletişim tesislerine yüz milyonlarca dolarlık hasar verdiğini belirtiyor. NATO, Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin askeri kapasitesini sınırlandırmak için operasyonlarda komuta ve kontrol tesislerini hedef aldığını bildiriyor. -"NATO TRABLUS'TA SİVİL VE ASKERİ HEDEFLERİ VURDU" Libya devlet televizyonu, NATO kuvvetlerinin, Trablus ve yakınındaki sivil ve askeri hedefleri vurduğunu duyurdu. Televizyon, askeri bir yetkiliye dayanarak, saldırının Trablus ve yakınındaki Kasr Bin Gaşir'de olduğunu, maddi hasara yol açtığını bildirdi, ancak ayrıntı vermedi. Bu akşam Trablus'un merkezinden patlama sesleri geldiği bildirilmişti.