T24 LogoT24 Logo
Dünya

NATO'ya İzmirli komutan

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı'na dedesi İzmir’li bir Rum olan Amerikalı Amiral James Stavrides atandı.

24 Mart 2009 02:00

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı görevine dedesi İzmir’li bir Rum olan ve Kurtuluş Savaşı sonrası Yunanistan’a göç eden Amerikalı Amiral James Stavrides atandı.

Stavrides bu göreve gelen ilk denizci oldu. Amiral Stavrides’in dedesi Dimitris Stavrides, Yunanistan’dan sonra ABD’nin New York kentine yerleşti ve torunu James de ABD’de doğdu.

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı'na (SACEUR) atanan Amiral James Stavrides daha önce ABD Güney Donanma Komutanlığı görevinde bulunuyordu. ABD Savunma Bakanlığı ve ABD Başkanı Obama tarafından aday gösterilen Amiral Stavrides, Senato ve NATO’nun onayı ile göreve başladı. Aralık 2006'dan bu yana SACEUR komutanlığı görevini sürdüren Orgeneral Bantz J. Craddock'un ise emekli oldu.

Rasmussen'e veto

Öte yandan NATO Genel Sekreterliği görevine 2004’de atanan Hollanda'nın eski Dışişleri bakanı Jaap de Hoop Scheffer'in de görev süresi 31 Temmuz 2009’da doluyor. Yeni Genel Sekreterlik için Danimarka Başbakanı Rasmussen ile Polonya Dışişleri Bakanı Skorski'nin adı geçiyor. NATO Genel Sekreteri, Avrupalı müttefik bir ülkenin bakanlık yapmış siyasetçileri arasından seçiliyor.

Ancak Türkiye Danimarka’lı Rasmussen’in bu göreve gelmesine soğuk bakıyor. Türkiye ile Danimarka arasında ilk kriz 1994’te PKK’nın siyasi kanadı ERNK’nin Kopenhag’da resmi büro açmasıyla başladı. Türkiye de bu ülkeyi askerî ihalelerde kırmızı listeye aldı. Danimarka 1996’da ise “Kürt halkı için verdiği mücadele” için Leyla Zana’ya “Gül” ödülü verdi. Ödül, Zana’nın eşi Mehdi Zana’ya Rasmussen tarafından verildi. Aynı yıllarda sözde Kürt parlamentosu Danimarka’da toplandı.

Roj TV

1 Mart 2004’te ise ROJ TV Kopenhag’dan yayına başladı. Danimarka, Türkiye’nin tüm taleplerine rağmen bu kanalı kapatmadı. Dışişleri Bakanı Ali Babacan da, Türkiye'nin yeni NATO Genel Sekreteri'nde arayacağı özellikleri, "İttifakın ruhunu benimsemiş ve vizyonunu kavramış, ortak değerler ve idealler konusunda şüphesi bulunmayan, tüm ülkelerle ilişkileri iyi götürebilecek, üye ülkelerin güvendiği bir isim olmalı’’ diyerek özetlemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24