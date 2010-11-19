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Dünya

'NATO’ya günde yaklaşık 100 siber saldırı oluyor'

Süleyman Anıl, NATO’ya günde yaklaşık 100 siber saldırı girişiminde bulunulduğunu söyledi...

19 Kasım 2010 02:00

T24 - NATO’nun siber güvenliğinden sorumlu “Siber Savunma ve Karşı Tedbirler Birimi”nin başındaki Türk uzman Süleyman Anıl, NATO’ya günde yaklaşık 100 siber saldırı girişiminde bulunulduğunu söyledi.

AFP’ye konuşan Anıl, örgütün siber saldırılara karşı henüz tam olarak korunamadığını, 5 yıl önce başlatılan bir program sayesinde yüzde 100’lük korumanın 2013’te mümkün olabileceğini belirtti. 


AFP, 1989’da NATO’nun iletişim teknolojisi güvenliğinden sorumlu tek kişi olan Anıl’ın, bugün iki ekibin başında olduğunu yazdı. Ajans, NATO’nun bugün ve yarınki zirvesinde siber güvenliğin, teşkilatın önceliklerinden biri olarak kabul edileceğini de vurguladı.



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