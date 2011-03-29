-''NATO'YA GÜCÜNÜ KULLAN'' ÇAĞRISI LONDRA (A.A) - 29.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin sivillere saldırısını durdurmasını sağlamak ve ateşkes uygulanması için NATO'nun gücünü kullanması gerektiğini belirtti. 35 ülkenin dışişleri bakanlarıyla çok sayıda ülkeden yetkililerin Libya'nın geleceğini konuşacağı toplantıya katılmak üzere Londra'ya giden Davutoğlu, beraberindeki gazetecilere uçakta yaptığı açıklamada, sivillere saldırıların durdurulması ve ateşkes amacıyla Libya'ya daha çok baskı yapılması gerektiğini söyledi. Davutoğlu, kendi geleceğini belirleyebilmesi için Libya halkının korunmasının Kaddafi'yi iktidardan etmekten daha büyük öncelik olduğunu kaydetti. Bakan Davutoğlu, Libya'ya operasyonun komutasının NATO'ya devriyle ilgili teknik hazırlıkların bir iki gün içinde tamamlanmasını beklediğini de ifade etti. Davutoğlu, ateşkes ilan etmesi halinde bunun Kaddafi için bir sınav olacağını, ateşkese uyar ve sivillere saldırmayı durdurursa, sonrasında buna uygun gelişmeler olacağını söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bulunduğu Bağdat'tan Londra'ya geçen Davutoğlu, Irak halkının çok acı çektiğini ve bundan ders çıkarmak gerektiğini de belirtti. Bakan Davutoğlu, Afganistan ve Irak'tan dersler alınmamış olsaydı, Libya'da daha çok sivil ölümü, tehlikeli bir iktidar boşluğu oluşması ve ülkenin bölünmesi gibi senaryoların gerçekleşme olasılığından söz etti. Suriye'deki karışıklıkla ilgili olarak da Davutoğlu, Başbakan Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la son üç günde iki kez konuştuğunu belirtti. Davutoğlu, "Suriye'de başarılı bir siyasi değişim ya da reform yapılmasının çok önemli olduğunu" vurguladı. Türkiye'nin mesajının güçlü ve açık olduğunu ifade eden Davutoğlu, Suriye'de değişime barışçı yollardan ulaşılması gerektiğini kaydetti.