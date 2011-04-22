-NATO'YA AİT BORU SONDAJDA DELİNMİŞ ANTALYA (A.A) - 22.04.2011 - Antalya Vali Yardımcısı Turan Eren, Antalya'daki akaryakıt boru hattında meydana gelen yangının, hızlı tren çalışması için sondaj yapılırken meydana geldiğini bildirdi. Vali Yardımcısı Turan Eren, yaptığı açıklamada, ''İlk bilgiye göre, hızlı tren yolu ile ilgili sondaj yapan firma çalışanları NATO'ya ait boruyu iki yerden deliyor. Ondan sonra yangın çıkıyor'' dedi. Yangının söndürülmesi için bütün imkanları seferber ettiklerini kaydeden Eren, şu bilgileri verdi: ''Patlama meydana gelmemiş ama yangın var. Alevlere köpük sıkılıyor. Yangını söndürmek için itfaiyeden 22 araç bölgede çalışıyor. Bir yandan da NATO yetkililerine yakıtın kesilmesi söylendi. Onlar da yakıtı kesti. Kısa sürede sonuç alacağımızı tahmin ediyoruz. İnşallah patlama meydana gelmez.'' Vali Yardımcısı Eren, boru hattında askeri uçaklar için yakıt pompalandığını kaydetti.