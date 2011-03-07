NATO'ya 18 yılda 25 bin asker gönderildi

T24 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül 1992-2010 yılları arasında icra edilen muhtelif NATO operasyonlarına Türkiye'nin 25 bin personel ile katıldığını bildirdi.





Gönül, NATO operasyonlarında görev yapan Türk personel için yaklaşık 161 milyon TL harcama yapıldığını kaydetti. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, MHP Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın NATO operasyonlarına ilişkin sorusunu yanıtladı. MHP’li Özkan Bakan Gönül’e “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin NATO operasyonları için görevlendirdiği personel sayısı ve bu personelin Türkiye’ye maliyeti nedir” diye sordu. Bakan Gönül’ün verdiği bilgilere göre 1992-2010 yıllarını kapsayan 18 yıllık dönemde icra edilen NATO operasyonlarına Türkiye yaklaşık 25 bin personel ile katılım sağladı. Söz konusu operasyonlarda görev yapan personel için yapılan harcama miktarı ise 161 milyon TL’yi buldu.





NATO operasyonları

NATO, soru önergesine konu olan yıllarda, Bosna, Kosova, Makedonya, Afganistan ve Darfur’da operasyonlar düzenledi. Akdeniz’de terörizme karşı Aktif Girişim harekatını yürüttü; korsanlıkla mücadele için Aden Körfezine ve Somali açıklarına savaş gemileri gönderdi. İlk askeri müdahale 1995’de Bosna’da gerçekleşti. Bu operasyon ittifak için aynı zamanda bir dönüm noktası oldu.

NATO, 60 bin askerden oluşan çok uluslu bir barış gücünü harekete geçirdi. Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Bosna-Hersek'le ilgili kararına istinaden, bin 400 kişilik alay seviyesinde bir Türk Mekanize Görev Kuvvetini 4 Ağustos 1994 tarihinde Zenica’ya gönderdi. Görevi NATO’nun devralmasının ardından 20 Aralık 1994’te bu birlik tugay çapına çıkarılarak IFOR’a tahsis edildi. IFOR’un görev süresinin sona ermesinden sonra Türk Tugayı, 20 Aralık 1996 tarihinden itibaren NATO İstikrar Kuvveti-SFOR’a tahsis edildi.

İstanbul NATO Zirvesinde alınan karar gereği SFOR Harekatının sorumluluğu, 02 Aralık 2004 tarihinden itibaren Avrupa Birliğine devredildi. NATO 11 Eylül saldırıları ile bir başka dönüm noktası yaşarken Afganistan öncelik haline geldi. NATO 16 Nisan 2003 tarihinde Afganistan’daki çok uluslu gücün (ISAF) yönetimini üstlendi.



