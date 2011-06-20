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Dünya

NATO SİVİLLERİN ÖLDÜĞÜ İDDİASINI YALANLADI BRÜKSEL (A.A)

20 Haziran 2011 18:20

-NATO SİVİLLERİN ÖLDÜĞÜ İDDİASINI YALANLADI BRÜKSEL (A.A) - 20.06.2011 - NATO, Libya rejiminin bugün Trablus'un 70 km batısındaki Sorman'da yeni bir hava taarruzu düzenlediği iddiasını "kesin bir dille yalanladı." NATO'dan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Sorman'daki olayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz orada operasyon düzenlemedik" dedi. İttifak yetkilisi, Trablus bölgesindeki tek hava taarruzunun bu gece bizzat Trablus'a düzenlendiğini ve sabah 04.00'te olmadığını söyledi. Libya yönetimi, bu sabah NATO'nun düzenlediği yeni bir hava saldırısında 3'ü çocuk 15 kişinin öldüğünü bildirmişti.   Yönetimden bir yetkili, Trablus'un 70 kilometre batısındaki Sorman'da sabaha karşı düzenlenen saldırının Muammer Kaddafi'nin eski bir arkadaşının evini hedef aldığını, eve sekiz roketin isabet ettiğini kaydetmişti. Libya'daki rejimin sözcüsü Musa İbrahim, saldırıyı "haklı gösterilemez bir terörist saldırı" olarak niteleyerek, kurbanların çoğunun Kaddafi'nin arkadaşının ailesinden olduğunu söylemişti.

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