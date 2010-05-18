NATO'nun yeni hedefi İran mı?

T24 -

İran’ı örtülü olarak tehdit eden 58 sayfalık metinde, ‘Ortadoğu’daki köktenci şiddet, Arap-İsrail gerilimi ve ‘nükleer programıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymayan’ Tahran’ın politikları gibi ‘birbiriyle bağlantılı’ üç gelişmeninin NATO’nun güvenliğini etkilemeye devam edeceğini savunulurken şu ifadelere yer verildi:“Başta gemilere karşı kullanılan seyir füzeleri olmak üzere İran’ın konvansiyonel silah programı, kilit deniz ticareti rotalarında (Hürmüz Boğazı) güvenlik kaygısı doğurmakta. Yoğun uluslararası diplomatik çabalar dikkate alınırsa, önümüzdeki yıllarda İran kaynaklı zorlukların artacağı ya da azalacağı belirsiz.”ABD’nin Doğu Avrupa’yla başlayıp tüm NATO üyelerine yerleştirmeye çalıştığı füze kalkanı projesinin, İran’dan muhtemel balistik füze saldırılarını önlemek için gerekli olduğu savunulan raporda, bu konuda Rusya ve NATO ortaklarıyla işbirliği yapılması tavsiye edildi.