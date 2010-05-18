NATO'nun yeni hedefi İran mı?

T24 - NATO’nun Akil Adamlar Grubu, İran’a askeri müdaheleye yeşil ışık yakabilecek nitelikte bir rapor yayınladı. Kasımdaki zirvede kabulü beklenen ve ittifakın 10 yıllık stratejik misyonunu belirleyen raporda, nükleer programı konusunda Batı’yla didişen İran’ın 10 yıl içinde NATO’nun güvenliğini tehdit edeceği saptaması yer aldı. Dolayısıyla, ittifak anlaşmasının ‘28 üye ülkeden birine saldırı halinde tüm üyelerin ortak yanıt vermesini’ öngören 5. maddesinin İran’a karşı kullanılabileceği ikazı yapıldı.Erdoğan: İran'a yaptırımı delenler, ilk uygulayanlar oldu
İran’ı örtülü olarak tehdit eden 58 sayfalık metinde, ‘Ortadoğu’daki köktenci şiddet, Arap-İsrail gerilimi ve ‘nükleer programıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymayan’ Tahran’ın politikları gibi ‘birbiriyle bağlantılı’ üç gelişmeninin NATO’nun güvenliğini etkilemeye devam edeceğini savunulurken şu ifadelere yer verildi:
“Başta gemilere karşı kullanılan seyir füzeleri olmak üzere İran’ın konvansiyonel silah programı, kilit deniz ticareti rotalarında (Hürmüz Boğazı) güvenlik kaygısı doğurmakta. Yoğun uluslararası diplomatik çabalar dikkate alınırsa, önümüzdeki yıllarda İran kaynaklı zorlukların artacağı ya da azalacağı belirsiz.”
ABD’nin Doğu Avrupa’yla başlayıp tüm NATO üyelerine yerleştirmeye çalıştığı füze kalkanı projesinin, İran’dan muhtemel balistik füze saldırılarını önlemek için gerekli olduğu savunulan raporda, bu konuda Rusya ve NATO ortaklarıyla işbirliği yapılması tavsiye edildi.