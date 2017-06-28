NATO'nun Terörle Mücadele Koordinatörü bir kadın oldu

NATO’nun terörle mücadele koordinasyonu, bir kadından soruluyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Çarşamba günü Brüksel’de yaptığı açıklamada ABD'li diplomat Rose Gottemoeller’in yeni oluşturulan bu göreve atandığını duyurdu.

ABD’nin Uluslarası Güvenlik ve Silah Kontrolü’nden sorumlu eski müsteşarı Rose Gottemoeller, 2016 yılının Ekim ayından bu yana NATO Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyordu. 64 yaşındaki Gottemoeller, bu göreve getirilen ilk kadın olmuştu.

NATO’nun İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Arndt Freytag von Loringhoven'ın da yetkileri artırıldı.

Stoltenberg, Almanya’nın dış istihbarat teşkilatı Federal Haberalma Teşkilatı (BND) eski Başkan Yardımcısı von Loringhoven’ın bu haftadan itibaren özellikle "uluslararası terörizm ve hibrit tehditler" ile ilgileneceğini duyurdu.

Gerilla saldırıları ya da enerji teminindeki sorunlar gibi propaganda ve sabotaj dosyaları da bu kapsamda ele alınacak.

NATO terörle mücadele kapsamında Suriye ve Irak’ta aktif çalışmalar yürütüyor. ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun bu ülkelerdeki operasyonlarına NATO, Awacs keşif uçakları ile destek veriyor. NATO'nun ayrıca Irak’ta güvenlik güçlerinin eğitilmesi misyonu da bulunuyor.

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DPA, BD/GA