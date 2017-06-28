T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

NATO'nun Terörle Mücadele Koordinatörü bir kadın oldu

NATO’nun ilk kadın genel sekreter yardımcısı artık terörle mücadele koordinasyonundan sorumlu olacak. Rose Gottemoeller ittifakın IŞİD’e karşı mücadelede de etkili olan Terörle Mücadele Koordinatörü olarak atandı.

28 Haziran 2017 21:56

NATO’nun terörle mücadele koordinasyonu, bir kadından soruluyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Çarşamba günü Brüksel’de yaptığı açıklamada ABD'li diplomat Rose Gottemoeller’in yeni oluşturulan bu göreve atandığını duyurdu.

ABD’nin Uluslarası Güvenlik ve Silah Kontrolü’nden sorumlu eski müsteşarı Rose Gottemoeller, 2016 yılının Ekim ayından bu yana NATO Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyordu. 64 yaşındaki Gottemoeller, bu göreve getirilen ilk kadın olmuştu.

NATO’nun İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Arndt Freytag von Loringhoven'ın da yetkileri artırıldı.

Stoltenberg, Almanya’nın dış istihbarat teşkilatı Federal Haberalma Teşkilatı (BND) eski Başkan Yardımcısı von Loringhoven’ın bu haftadan itibaren özellikle "uluslararası terörizm ve hibrit tehditler" ile ilgileneceğini duyurdu.

Gerilla saldırıları ya da enerji teminindeki sorunlar gibi propaganda ve sabotaj dosyaları da bu kapsamda ele alınacak.

NATO terörle mücadele kapsamında Suriye ve Irak’ta aktif çalışmalar yürütüyor. ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun bu ülkelerdeki operasyonlarına NATO, Awacs keşif uçakları ile destek veriyor. NATO'nun ayrıca Irak’ta güvenlik güçlerinin eğitilmesi misyonu da bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DPA, BD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

NATOGottemoellerIŞİDTerörle Mücadele KoordinatörüGenel Sekreteri Jens StoltenbergBrüksel&rsquo;deABDRose Gottemoeller&rsquo;inUluslarası GüvenlikSilah Kontrolü&rsquo;ndenRose GottemoellerEkimNATO Genel Sekreter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24