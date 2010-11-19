-NATO'NUN TARİHİ ZİRVESİ BAŞLADI LİZBON (A.A) - 19.11.2010 - NATO devlet ve hükümet başkanlarının, İttifak'ın gelecek 10-15 yılını şekillendirecek Lizbon Zirvesi başladı. NATO liderlerini 2 gün sürecek zirvenin düzenlenlendiği fuar alanına girişlerinde Portekiz Başbakanı Jose Sokrates, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ve eşi karşıladı. Zirve salonuna giren liderler, toplantı öncesinde NATO misyonlarındaki askerleri onurlandırmak, yaralanan ve hayatını kaybedenlere şükranlarını sunmak için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. NATO'nun yeni stratejik konseptinin ele alınacağı çalışma toplantısıyla başlayan zirvenin açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Rasmussen, NATO'nun tarihinin en önemli zirvelerinden birini gerçekleştirdiğini belirterek, toplantıda ''modern tehditlere karşı modern kapasiteler geliştirilmesi'', dünyadaki ortaklara daha iyi ulaşılması, ve NATO'da ''yağlardan kurtulma ve kaslara yatırım yoluyla reform'' kararları almayı umduklarını söyledi. Bu akşam çalışma yemeğiyle devam edecek zirvede, yarın da NATO üyelerine ilaveten ortak ülkeler ve BM, AB gibi uluslararası örgütlerin katılımıyla Afganistan ve Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in de katılacağı NATO-Rusya Konseyi toplantıları gerçekleştirilecek. Bu arada, zirvede Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Avustralya ve Kanada başbakanlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise, zirvenin hemen öncesinde AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'la biraraya geldi. Davutoğlu'nun zirve kapsamında İngiliz, Kanadalı, Sloven ve Slovak meslektaşlarıyla da ikili temaslarda bulunması planlanıyor. Diplomatik kaynaklar, zirvenin başladığı saatlerde füze savunma sistemiyle ilgili Türkiye'nin beklentilerinin karşılanmış göründüğünü, AB-NATO işbirliğinde ise henüz ilerleme sağlanamadığını belirtiyor.