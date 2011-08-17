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Dünya

NATO'nun Libya operasyonu amacını aştı BRÜKSEL (A.A)

17 Ağustos 2011 08:58

-NATO'nun Libya operasyonu amacını aştı BRÜKSEL (A.A) - 17.08.2011 - Rus diplomatik kaynakları, Moskova yönetiminin, NATO'nun Libya'da sürdürdüğü hava bombardımanlarının amacı aşmasından ötürü kendilerinde derin bir rahatsızlık yarattığını söyledi.  AP'nin haberine göre adı açıklanmayan bir diplomat telefonla verdiği bilgide, bu hava operasyonlarının, Libya'ya askeri müdahalenin önünü açan BM Güvenlik Konseyi kararının hedeflerini aştığını savundu. Diplomat, Libya'da hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgelerde özellikle elektrik hatlarına zarar verilmesi gibi, altyapı tesislerini hedef alan saldırılarda bulunulmasının, kendilerinde derin bir rahatsızlığa yol açtığını ifade etti.  Diplomat, Libya hükümetinin, 85 sivilin öldüğünü öne sürdüğü hava saldırısı için de BM'nin soruşturma yapmasını istediklerini ifade etti. NATO ölenlerin sivil olmadığını, askeri karargah olarak kullanılan bir çiftlik binasının vurulması sonucunda ölenlerin asker veya paralı asker olduğunu ileri sürüyor. 

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