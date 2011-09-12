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Dünya

NATO'nun Libya operasyonları sürecek LONDRA (A.A)

12 Eylül 2011 18:25

-NATO'nun Libya operasyonları sürecek LONDRA (A.A) - 12.09.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Libya'daki NATO operasyonlarının, ülkede sivillere yönelik tehditler sürdükçe devam edeceğini bildirdi. Rasmussen, İngiltere'nin başkenti Londra'da katıldığı bir basın toplantısında, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin geçen ay ülke yönetimini kaybetmesine karşın Libya'nın bazı bölgelerinde direnişin sürdüğünü belirterek, ülkedeki NATO operasyonlarının gerekli görüldükçe devam edeceğini kaydetti. Kaddafi'nin bulunduğu yer konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadığını ifade eden Rasmussen, Kaddafi'nin yakalanma olasılığının, NATO'nun ülkedeki operasyonlara devam edip etmeme konusunda alacağı karara etki etmeyeceğini de vurguladı. Libya'da Kaddafi yanlıları ve Ulusal Geçiş Konseyi'ne bağlı güçler arasında çatışmalar devam ederken, Kaddafi'nin son kalelerinden Beni Velid'de şiddetli sokak çatışmalarının yaşandığı bildiriliyor.

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