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Dünya

NATO'NUN LİBYA GÖREVİ SÜRECEK WASHINGTON (A.A)

13 Mayıs 2011 02:12

-NATO'NUN LİBYA GÖREVİ SÜRECEK   WASHINGTON (A.A) - 12.05.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, NATO'nun Libya'da Albay Muammer Kaddafi sonrası dönemde de rol oynayacağını söyledi. NATO'nun Kaddafi'nin konutunu bombalamasından birkaç saat sonra ABD'deki School of Advanced International Studies'de Amerikalı öğrencilere hitaben konuşma yapan Rasmussen, ''Kaddafi sonrası Libya'da demokratik süreçte bir destek rolü oynayacağımızı düşünüyorum'' ifadesini kullandı. Konuşmasında Afganistan'a da değinen Rasmussen, NATO'nun çatışmalar son bulduktan sonra Afganistan'da da rol oynamaya devam edeceğini kaydetti.  Genel Sekreter, Afganistan'da güvenlik sorumluluğunu 2014'e kadar Afgan yetkililere aşamalı olarak devretmek üzere bir yol haritasını ortaya koyduklarını belirtti. -"BAZI ÜYELER TEKNOLOJİNİN GERİSİNDE"- Rasmussen ayrıca, Libya operasyonunun ABD ile İttifak'ın diğer üyeleri arasında askeri teknolojideki artan uçurumu açık hale getirdiğini söyledi. Libya operasyonunun ABD'nin teknolojisi olmadan yürütülemeyeceğini kaydeden Rasmussen, ABD'nin pilotsuz uçaklarına, izleme teçhizatlarına ve hassas silahlarına işaret etti.         NATO Genel Sekreteri, ABD'ye müttefiklerine daha ileri askeri teknolojiler sağlaması çağrısında da bulundu.

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