NATO'nun keşif uçakları ilk kez IŞİD'e karşı görevlere katıldı

Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifaka bağlı gözetleme uçaklarının Irak Şam İslam Devleti'ne yönelik süren operasyona katıldığını açıkladı.

Stoltenberg, ABD yapımı olan AWACS'ların 20 Ekim'den bu yana koalisyon güçlerine, istihbarat anlamında destek verdiğini söyledi.

Genel Sekreter Stoltenberg yaptığı açıklamada, NATO uçaklarının muharebeye direkt olarak katılmadığını söyledi ve yalnızca havadan keşif çalışması yaptıklarının altını çizdi.

AWACS uçakları bir kaç yüz kilometrelik bir alanda radar görevi görebilirken, aynı zamanda hava operasyonlarında komuta merkezi olarak da kullanılabiliyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında NATO'daki askeri personelde değişiklik yaptıklarını da açıkladı.

Genel Sekreter, "NATO karargahlarındaki Türk askerlerinde değişiklik yapıldı. Türkiye'nin NATO'ya Türk askeri personeli sağlayabilmeyi sürdüreceğinden bir kuşkum yok. Bu konuda Türkiye ile yakın bir iletişimi içerisindeyiz." dedi.