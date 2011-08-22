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Dünya

NATO'nun hava saldırılarını kınadı KARAKAS (A.A)

22 Ağustos 2011 08:27

-NATO'nun hava saldırılarını kınadı KARAKAS (A.A) - 22.08.2011 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, NATO'nun Libya'yı bombalamasını kınadı ve amacının ülkenin zengin petrol rezervlerini kontrol altına almak olduğunu ileri sürdü. Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin sadık bir savunucu olan Chavez, televizyonda yayımlanan bir konuşmasında, ''Libya halkı için dua edelim'' dedi. NATO'nun hava saldırılarını da kınayan Başkan Chavez, konuşmasında NATO'nun hava saldırılarının yanı sıra ABD ve bazı Avrupa ülkelerini de kınadı. Chavez bombalamanın amacının ABD ve diğer güçlerin Libya'yı ve ülkedeki zenginlikleri ele geçirmek olduğunu da sözlerine ekledi. Venezule Devlet Başkanı Hugo Chavez, son dönemde Libya Lideri Muammer Kaddafi ile temas halinde olup olmadığı konusunda ise bilgi vermedi.

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