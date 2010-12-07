T24 LogoT24 Logo
Dünya

NATO'nun gizli harekat planı açıklandı

Wikileaks'ın sızdırdığı belgelerde NATO'nun Soğuk Savaş sonrasında ilk kez Rusya'ya karşı gizli harekat planı hazırladığı ortaya çıktı.

07 Aralık 2010 02:00

T24 - Wikileaks'ın sızdırdığı belgelerde NATO'nun Soğuk Savaş sonrasında ilk kez Rusya'ya karşı gizli harekat planı hazırladığı ortaya çıktı.
 
Guardian, Wikileaks'in sızdırdığı gizli Amerikan Dışişleri Bakanlığı belgelerine dayanarak NATO'nun Rus tehditlerine karşı Polonya ve Baltık ülkelerini korumak için Soğuk Savaş sonrasında ilk kez gizli harekat planları hazırladığını belirtiyor.

Bu belgelere göre planla ilgili karar, ABD ve Almanya'nın talebi üzerine, bu yılın başlarında Brüksel'deki NATO merkezinde alındı.

Bu konuda son beş yıldır devam eden görüş ayrılıkları nedeniyle, kararı Konsey değil üst düzey askeri yetkililer aldı.

Plan çerçevesinde Rusya'nın Polonya ile Estonya, Letonya ve Litvanya'ya saldırması halinde devreye girecek dokuz tümen belirlendi.

Bunların, Amerikan, İngiliz, Alman ve Polonya tümenleri olduğu belirtiliyor. Donanma güçleri için Almanya ve Polonya limanlarının kullanılması kararlaştırıldı.

Guardian, bu plan çerçevesinde önümüzdeki yıl tatbikat yapılacağını kaydediyor.

ABD'nin ayrıca Polonya'ya donanma desteği sağlamayı, F-16 savaş uçakları vermeyi ve Almanya'daki Amerikan üslerinde bulunan C-130 nakliye uçaklarını bu ülkeye kaydırmayı önerdiği belirtiliyor.

Geçen ay Lizbon'da yapılan zirvede, Rusya ve NATO, füze kalkanı ve diğer güvenlik konularında işbirliği yapma kararı almıştı. Ancak gazeteye göre, söz konusu plan, taraflar arasındaki görünmeyen gerginliği yansıtıyor.

Rusya ile Gürcistan arasında iki yıl önce yaşanan savaş Polonya ile Baltık ülkelerini ürkütmüştü. Rusya, NATO'nun Doğu'ya doğru genişleme planlarını ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit olarak görüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24