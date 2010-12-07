NATO'nun gizli harekat planı açıklandı

T24 - Wikileaks'ın sızdırdığı belgelerde NATO'nun Soğuk Savaş sonrasında ilk kez Rusya'ya karşı gizli harekat planı hazırladığı ortaya çıktı.



Guardian, Wikileaks'in sızdırdığı gizli Amerikan Dışişleri Bakanlığı belgelerine dayanarak NATO'nun Rus tehditlerine karşı Polonya ve Baltık ülkelerini korumak için Soğuk Savaş sonrasında ilk kez gizli harekat planları hazırladığını belirtiyor.

Bu belgelere göre planla ilgili karar, ABD ve Almanya'nın talebi üzerine, bu yılın başlarında Brüksel'deki NATO merkezinde alındı.

Bu konuda son beş yıldır devam eden görüş ayrılıkları nedeniyle, kararı Konsey değil üst düzey askeri yetkililer aldı.

Plan çerçevesinde Rusya'nın Polonya ile Estonya, Letonya ve Litvanya'ya saldırması halinde devreye girecek dokuz tümen belirlendi.

Bunların, Amerikan, İngiliz, Alman ve Polonya tümenleri olduğu belirtiliyor. Donanma güçleri için Almanya ve Polonya limanlarının kullanılması kararlaştırıldı.

Guardian, bu plan çerçevesinde önümüzdeki yıl tatbikat yapılacağını kaydediyor.

ABD'nin ayrıca Polonya'ya donanma desteği sağlamayı, F-16 savaş uçakları vermeyi ve Almanya'daki Amerikan üslerinde bulunan C-130 nakliye uçaklarını bu ülkeye kaydırmayı önerdiği belirtiliyor.

Geçen ay Lizbon'da yapılan zirvede, Rusya ve NATO, füze kalkanı ve diğer güvenlik konularında işbirliği yapma kararı almıştı. Ancak gazeteye göre, söz konusu plan, taraflar arasındaki görünmeyen gerginliği yansıtıyor.

Rusya ile Gürcistan arasında iki yıl önce yaşanan savaş Polonya ile Baltık ülkelerini ürkütmüştü. Rusya, NATO'nun Doğu'ya doğru genişleme planlarını ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit olarak görüyor.



