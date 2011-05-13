NATO'nun en zayıf halkası: Türkiye

T24 - 23 ülkenin vatandaşlarına, NATO'nun Libya operasyonunu destekleyip desteklemedikleri soruldu. 11 NATO ülkesi içinde en düşük oran Türkiye'den çıktı.



Merkezi ABD'de bulunan Ipsos şirketi, 23 ülke vatandaşına NATO'nun Libya operasyonunu sordu.Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:



Ortalama destek yüzde 60 çıkarken, ülkeler arasında 11 NATO üyesi yer aldı ve en düşük destek Türkiye'den geldi.



Anket için 6 Nisan ile 21 Nisan arasında 18 bin 500'den fazla yetişkinle görüşüldüğü açıklandı.

Ipsos'un yaptığı bir ankette Belçika, Güney Afrika, Avustralya, Hindistan, Fransa, İsveç ve Kanada'da NATO'nun Libya lideri Muammer Kaddafi'nin komuta kontrol yapılarına yönelik saldırılarına desteğin yüzde 70'den fazla olduğunu ortaya koydu.

Anket sonucunda Brezilya, Japonya, İspanya, Güney Kore, Polonya ve ABD'de halkın yaklaşık üçte birinin, ayrıca Almanya, İngiltere, Macaristan, Meksika ve İtalya'da ise yarısından fazlasının NATO'nun Libya operasyonunu desteklediği görüldü.

Operasyona desteğin Türkiye, Rusya, Arjantin ve Endonezya'da yüzde 50'nin altında kaldığı saptanan ankete göre Türkiye, anketin yapıldığı NATO üyesi 11 ülke içinde halkının yarısından azının operasyona destek verdiği tek ülke oldu.

"NATO VURDU, 3 KİŞİ ÖLDÜ"

Bu arada hükümet sözcüsü Musa İbrahim, NATO uçaklarının Kaddafi'nin karargahını bombalaması sırasında 2'si gazeteci 3 kişinin öldüğünü açıkladı.

Ölen gazeteciler Ali El Grav ve İsmail Şerif'in NATO'ya direnişlerini kutlayan yüzlerce kişinin görüntülerini çektiğini belirten İbrahim, gazetecilerin hangi kuruluşta çalıştığına ve bu kişilere ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Sözcü ayrıca, rehber Abdülselim Mesud Muhammed'in (25) gazetecilere yardım ettiğini söyledi.

Uçaklardan atılan füzelerin Bab-ül Aziziye bölgesinde bulunan karargahta iki büyük çukur açtığı belirtilirken, bombardımanda 27 kişinin yaralandığı bildirildi.