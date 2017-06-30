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Dünya

NATO’nun 2018 zirvesi Brüksel’de yapılacak

Genel Sekreter Jens Stoltenberg, NATO müttefiklerinin yük paylaşımı konusunda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi

30 Haziran 2017 00:36

NATO’nun gelecek yılki zirvesinin Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2016’da Polonya’daki zirvede, Türkiye’de 2018’de NATO zirvesi yapılmasını teklif ettiği ancak reddedildiği iddia edilmişti.

Brüksel'de NATO karargahındaki Savunma Bakanları Toplantısı hakkında bilgi veren  NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, şimdiye kadar tamamlanan üç oturumda ittifakın caydırıcılığı, siber savunma ve nükleer güç konularını ele aldıklarını bildirdi.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin yük paylaşımı konusunda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi. 2017 yılının savunma harcamalarının üst üste arttığı üçüncü yıl olduğunu ifade eden Stoltenberg, bunun ittifakın savunma bütçesine 46 milyar dolar katkı sağladığını belirtti.

Bu yıl 29 üyeli ittifakın 25 üyesinin savunma harcamalarını artıracağını açıklayan Stoltenberg, 2017'de Romanya'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2'sini savunmaya ayırarak savunma harcama taahhüdünü yerine getiren 6. ülke olacağını ifade etti. Stoltenberg, gelecek sene ise Letonya ve Litvanya'nın bu gruba katılmasını beklediklerini söyledi.

Stoltenberg, yük paylaşımı konusunun sadece nakit harcamalar olmadığını, aynı zamanda üye ülkelerin sağladığı katkıların ve kabiliyetlerin de büyük önem taşıdığını kaydetti. NATO üyelerinin bu çerçevede de ilerleme sağladığını bildiren Stoltenberg, "Bugün NATO üyeleri yeni kabiliyet hedefleri belirledi." dedi. Stoltenberg, bu çerçevede özellikle ağır teçhizatlar, havada yakıt ikmali ve güçlerin hızlı konuşlandırılması konularında yatırım yapacaklarını açıkladı.

NATO ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki iş birliği hakkında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de katılımıyla savunma bakanlarına bir ilerleme raporu sunduğunu belirten Stoltenberg, NATO ve AB arasındaki iş birliğinin özellikle siber savunma konusunda büyük yararı olduğunu kaydetti. Stoltenberg, bu hafta başında uluslararası etki yaratan siber saldırı esnasında NATO ve AB arasında bilgi paylaşımı ve uyarı niteliğinde haberleşme yürütüldüğünü, tarafların terörle mücadele alanında da iş birliğini artırma kararı aldığını anlattı.

Stoltenberg, NATO'nun olası bir saldırıya açık bir mesaj vermek için hem Baltıklar hem de Karadeniz'de varlığını artırdığını kaydetti.

Gelecek yıl zirve yapılması kararı alındığını açıklayan Stoltenberg, zirvenin Brüksel'de yapılacağını bildirdi.

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