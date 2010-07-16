NATO'nun 2. adamı artık bir Türk

T24-

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Türkiye'nin genel sekreterliğini desteklemesi karşılığında söz verdiği taahhütleri yerine getirdi.

Savunma-planlamadan sorumlu genel sekreter yardımcılığı görevine bir Türk'ü atayan Anders Fogh Rasmussen, bu sayede Ankara'ya vermiş olduğu üç taahütü de yerine getirmiş oldu.

Cumhurbasşkanı Abdullah Gül'ün Dış Politika Baş Danışmanı Büyükelçi Hüseyin Diriöz'ü NATO Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getiren Anders Fogh Rasmussen, bu konuda Türkiye ile uzun istişarelerde bulunarak bu kararın altına imza attı.

NATO'nun Strasbourg'da düzenlenen devlet ve hükümet başkanları zirvesinde Ankara, Danimarka eski Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in NATO Genel Sekreterliği görevine atanmasını onaylamamıştı.

ABD Başkanı Barack Obama'nın girşimi ile gerçekleştirilen mutabakat gereği Ankara, Anders Fogh Rasmussen'in karikatür krizinden dolayı Müslüman dünyasından özür dilemesini, en azından müzakere eli uzatmasını talep etmişti.

Bununla birlikte bölücü terör örgütü PKK'nın yayın kuruluşu olan Roj TV'nin Danimarka'daki yayınlarına son verilmesini ve NATO'nun yazmanlığına bir üst düzey Türk'ün atanmasını talep etmişti.

Aradan geçen bir yıla aşkın bir sürenin ardından Danimarka, PKK'nın yayın organı olarak görev yapan Roj TV'nin faaliyetlerine son vermek amacıyla düğmeye bastı.





SİYASİ İŞLER SINAVINI GEÇEMEDİ





Dışişleri Bakanlığı'nın eski sözcüsü olan ve ardından Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği görevini üstlenen Hüseyin Diriöz, NATO Genel Sekreterliği Yardımcılığı görevine aday gösterildi. Ancak Diriöz, siyasi işlerden sorumlu genel sekreter yardımcılığı sınavını geçemedi.

Bunun üzerine bir kez daha sınava giren Hüzeyin Diriöz, Türkiye'nin de stratejik açıdan önem adlettiği Savunma-Planlama sınavını kazanarak bu göreve getirildi.

Diriöz 1 Ağustos tarihinden itibaren görevini üstlenecek.



