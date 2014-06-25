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Dünya

NATO'dan Türkiye'ye 'Irak' güvencesi

NATO: Irak'taki gelişmelerden endişe duyuyoruz. Tüm müttefiklerimize etkili savunma ve koruma sağlama konusuna odaklanmış durumdayız

25 Haziran 2014 18:48

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Irak'taki gelişmeler bağlamında, Türkiye'nin savunulması ve korunması konusunda gerekli adımları atmakta tereddüt etmeyeceklerini belirtti.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın Brüksel’deki sabah oturumları sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Rasmussen, Irak konusunun Türkiye tarafından gündeme getirildiğini belirterek, "Sınırlarına yakın bölgedeki durumdan çok endişeliler ve bunu gündeme getirmeleri konusunda iyi nedenleri var" dedi.

Irak ve bölgedeki gelişmelerden açıkça çok büyük endişe duyduklarını ifade eden Rasmussen, NATO müttefiklerinin dayanışma içinde olduğunun altını çizerek, "Türkiye'nin de dahil olduğu tüm müttefiklerimize etkili savunma ve koruma sağlama konusuna odaklanmış durumdayız" diye konuştu.

Olası füze saldırılarına karşı Türk halkını savunmak ve korumak amacıyla Patriot füze savunma sistemlerini gönderdiklerini hatırlatan Rasmussen, "Türkiye'ye etkili savunma ve korunma sağlamak amacıyla gerekli adımları atmakta tereddüt etmeyiz" ifadelerini kullandı.

 

Davutoğlu-Kerry görüşmesi

 

Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile bir araya geldi.

Toplantının katılımcıları görüşmeler öncesi aile fotoğrafı çektirdi.

Fotoğraf çekimi öncesinde Eylül ayında Galler'de yapılacak liderler zirvesi için hazırlanan logo İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ve NATO Genel Sekreteri Rasmussen tarafından tanıtıldı.

 

Yakın diyalog

 

Fotoğraf çekimi öncesinde Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun ABD'li mevkidaşı John Kerry ile yakın diyaloğu dikkat çekti.

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