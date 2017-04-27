NATO'dan Türkiye'ye 'hukukun üstünlüğüne saygı' çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'FETÖ' operasyonları kapsamında devam eden çok sayıda gözaltı ve görevden uzaklaştırmalara gönderme yaparak, Türkiye'yi "hukukun üstünlüğüne uymaya" çağırdı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Malta'nın başkenti Valetta'daki AB savunma bakanları zirvesi öncesi konuşan Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin kendini koruma ve başarısız darbe girişiminin arkasındakileri yargılama hakkı var. Ama tüm bunlar, hukukun üstünlüğüne saygı duyurularak yapılmalı."