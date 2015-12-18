NATO, Türkiye’ye hava savunma desteğini onayladı

NATO, Türkiye'nin hava güvenliğine destek planına onay verdi. Bu çerçevede Türkiye'ye AWACS tipi erken uyarı uçağı gönderilecek.

NATO’nun bugün düzenlediği toplantıda, Türkiye'nin hava savunmasına destek paketi kabul edildi. AWACS tipi erken uyarı uçağına destek olarak KC-135 tipi yakıt ikmal uçakları da Türk semalarına gönderilecek. Bir NATO yetkilisinden alınan bilgiye göre, plan kapsamında Türkiye'ye daha fazla AWACS gönderilecek ve hava devriyesi artırılacak. Bunlara ek olarak, Doğu Akdeniz'e daha fazla deniz gücü, deniz devriye uçağı gönderilecek ve ortak tatbikatlar yapılacak.

NATO Türkiye'nin hava savunmasını füze sistemi ile desteklemeye devam edeceğini açıklarken, İspanya da Türkiye'deki Patriot tipi hava savunma sisteminin görev süresini bir yıl uzattı. Diğer bazı müttefiklerin de ikili ilişkiler çerçevesinde Türkiye'nin hava savunmasını desteklemek için uçaklar göndereceği ifade edildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin hava savunma kapasitesini güçlendirecek NATO misyonu için 10 aydır hazırlık yapıldığını ve bu adımın Rus uçağının düşürülmesi ile bağlantısı olmadığını söylemişti.

Misyonun hem Türkiye’nin savunmasına hem de Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı savaşan koalisyona katkıda bulunacağı belirtilmişti.