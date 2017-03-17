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Dünya
Deutsche Welle

NATO'dan Türkiye ve Avusturya'ya uyarı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye ve Avusturya'ya aralarındaki diplomatik sorunu çözmeleri çağrısında bulundu. Stoltenberg iki ülke arasındaki krizin NATO programlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

17 Mart 2017 19:55

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Avusturya arasında yaşanan krizle ilgili açıklama yaptı. Stoltenberg, Türkiye ve Avusturya'yı, NATO'nun bazı işbirliği programlarının bloke edilmesine yol açan gerginliği çözmeye çağırdı.

NATO Genel Sekreteri Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a yaptığı bir ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu çok talihsiz bir durum ve bazı işbirliği programlarının başlatılamaması anlamına geliyor. Bu ülkeleri, işbirliğine olumsuz sonuçları olmaması açısından sorunlarını çözmeye çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye ile Avusturya arasındaki siyasi kriz, geçen yaz Viyana'nın Ankara'nın Avrupa Birliği üyeliğine karşı olduğunu açıklamasıyla başlamıştı. Krizin 28 NATO üyesi ile Avrupa, Afrika ve Asya'daki 40 ortak ülkenin katıldığı Barış İçin Ortaklık Programı'na (PfP) yansıdığı belirtiliyor. Doğu Avrupa ülkeleriyle eski Sovyet cumhuriyetleri arasında güven oluşturmayı hedefleyen programa, NATO üyesi olmayan Avusturya 1995 yılında katıldı.

Alman 'Die Welt' gazetesi Türkiye'nin Avusturya'nın katıldığı programları bloke ettiğini yazmış, haber üst düzey NATO yetkililerince teyit edilmişti.

Diğer taraftan Türkiye, Almanya ve Hollanda arasında Türk bakanların Avrupa ülkerindeki kampanya etkinliklerinin engellenmesi nedeniyle tırmanan kriz nedeniyle de Stoltenberg, NATO'nun gücünün "açık ve sağlam" bir tartışma ortamı yaratmasında olduğunu, ancak "söylem ve sözcük tercihinde" dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AP/SSB,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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