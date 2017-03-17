NATO'dan Türkiye ve Avusturya'ya çağrı: Anlaşmazlığı çözün

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Avusturya'ya 'bazı iş birliği programların durdurulmasına neden olan diplomatik anlaşmazlıklara' çözüm bulma çağrısı yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Türkiye ile Avusturya arasındaki gerilim neticesinde yaşanan durumla ilgili olarak konuşan Stoltenberg, "Bu çok talihsiz bir durum ve bazı işbirliği programlarının yapılamayacağı anlamına geliyor. Güçlü bir şekilde konuyu çözmeye davet ediyoruz ki iş birliği için olumsuz sonuçları olmasın" dedi.

Ne olmuştu?

Türkiye ile Avusturya arasındaki siyasi kriz, geçen yaz Viyana’nın Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı olduğunu açıklamasıyla başlamıştı. Krizin 28 NATO üyesi ile Avrupa, Afrika ve Asya’daki 40 ortak ülkenin katıldığı Barış İçin Ortaklık Programı'na (PfP) yansıdığı belirtiliyor.

Doğu Avrupa ülkeleriyle eski Sovyet cumhuriyetleri arasında güven oluşturmayı hedefleyen programa NATO üyesi olmayan Avusturya 1995 yılında katıldı.

AFP'ye konuşan NATO kaynakları "Türklerin (ortaklık) programıyla bir sorunu yok. Avusturya ile bir sorunları olduğunu ve bunun bir ilke ve dış politika meselesi olduğunu açıkça söylediler” demişti.

Avusturya: Blokaj aylar önce başladı

Avusturya Savunma Bakanlığı Sözcüsü de "Avusturya'nın NATO ile ortaklık programlarına Türk blokajının aylar önce başladığını” söyledi. Ankara ile diplomatik kanallardan temasların sürdüğünü belirten sözcü, Avusturya'nın çözüm için NATO'dan da yardım istediğini belirtti. Ankara'nın tavrının Avusturya'nın Batı Balkanlardaki askeri operasyonlarına henüz "dolaysız etkilerinin” olmadığını söyleyen sözcü "Ancak blokaj orta ya da uzun vadede sorunlara yol açabilir, zira yeni misyonlara hazırlanma kapasitemizi engelliyor” diye konuştu. Avusturya Kosova'daki NATO misyonuna (Kfor) ve Bosna-Hersek'te Avrupa Birliği öncülüğündeki Althea misyonlarına katılıyor. Althea misyonu NATO tarafından da destekleniyor.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz geçen aralık ayında Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin dondurulmasını istemişti. AB üyesi 27 ülkenin Avrupa bakanları ise Türkiye ile üyelik müzakerelerinin geçici olarak ilerletilmemesi kararı almış, bu kararı yeterli bulmayan Viyana oylamada ret oyu kullanmıştı.