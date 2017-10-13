NATO'dan Türkiye ve ABD'ye: Oturup konuşun

Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize kriziyle ilgili konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, diyalog çağrısı yaptı.

Stoltenberg, NATO'nun iki kilit müttefikinin oturarak ilişkilerinde yaşanan krize çözüm bulması gerektiğini söyledi.

AFP'ye konuşan Stoltenberg, "Ben ABD ve Türkiye'ye sadece oturup çözüm bulmaları çağrısında bulunuyorum. Çünkü birlikte yakın bir şekilde çalışabiliyor olmamız birlik içi önemli, özellikle o bölgede. Çünkü Türkiye, terörle mücadele için kilit önem taşıyor" dedi.