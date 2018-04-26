Dünya
NATO'dan Türkiye paylaşımı: Mert, suyun altında üstüne olduğundan daha mutlu
'BizNATO'yuz' projesinde ilk kez Türkiye'den bir askere de yer verildi
NATO'nun (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) kurumsal Twitter hesabından yapılan paylaşımda Deniz Astsubay Mert Çeltek ile NATO kurtarma eğitimi sırasındaki bir dalış öncesi gerçekletirilen röportaja yer verdi.
Paylaşımdaki mesajda ise "Mert, suyun altında üstüne olduğundan daha mutlu" denirken; etiketler ise "BizNatoyuz" ve "Türkiye" olarak kullanıldı.
","articleSection":"Dünya","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-04-26T18:44:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/natodan-turkiye-paylasimi-mert-suyun-altinda-ustune-oldugundan-daha-mutlu,614602","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/natodan-turkiye-paylasimi-mert-suyun-altinda-ustune-oldugundan-daha-mutlu,614602"}]