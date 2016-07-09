NATO'dan Türkiye hava sahası için AWACS uçakları kararı

Polonya'nın başkenti Varşova'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden beklenen 'AWACS' kararı çıktı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, IŞİD ile mücadele kapsamında gönderilecek AWACS erken uyarı ve gözlem uçaklarının uluslararası ve Türkiye hava sahasında uçacağını ve böylelikle Suriye ve Irak'ın hava sahasını da izleyeceğini söyledi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da NATO üyesi 28 ülke ve ortak ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren zirvenin ikinci gününde NATO Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı düzenlendi.

Stoltenberg, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Suriye ve Irak'taki krizlerden en fazla etkilenen Türkiye'ye güvenlik kaygıları konusunda NATO'nun teminat verdiğini söyledi.

Türkiye hava sahasında uçan AWACS uçakları, İspanya ve İtalya'nın gönderdiği Patriotlar ve SAMP/T tipi füze savunma sistemlerinin bulunduğunu ifade eden Stoltenberg, Türkiye ile yakından çalıştıklarını belirtti.

Stoltenberg, IŞİD ile mücadele kapsamında gönderilecek AWACS erken uyarı ve gözlem uçaklarının ise uluslararası ve Türkiye havas ahasında uçacağını ve böylelikle Suriye ve Irak'ın hava sahasını da izleyeceğini ifade etti.