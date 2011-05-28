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Dünya

NATO'DAN TRABLUS'TA GÜNDÜZ BOMBARDIMANI  TRABLUS (A.A)

28 Mayıs 2011 16:04

-NATO'DAN TRABLUS'TA GÜNDÜZ BOMBARDIMANI  TRABLUS (A.A) - 28.05.2011 - Libya'ya yönelik bombardımanlarını genellikle gece düzenleyen NATO güçleri bugün, nadir gündüz operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Başkentte bugün meydana gelen şiddetli patlamanın nedeninin NATO bombardımanı olduğu bildirildi. Reuters'ın haberinde, sabah meydana gelen büyük patlamanın nedeninin, havadan düzenlenen bomba ya da füze saldırısı olduğu kaydedildi. Patlama, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin karargahının bulunduğu bölgede meydana gelmişti. 

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