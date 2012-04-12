NATO'dan Suriye'ye '5.madde' uyarısı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye ordusunun Türkiye sınırında ateş açmasına NATO'nun da tepki göstermesi talebine ittifaktan yanıt geldi. NATO, "Üyelerimizin korunmasını ciddiye alıyoruz" açıklaması yaptı.

NATO sözcüsü Carmen Romero, Suriye ordusunun Türkiye sınırında ateş açması nedeniyle derin endişe duyduklarını belirtti.

Sözcü Romero, "NATO müttefiklerini koruma görevimizi çok ciddiye alıyoruz" dedi. Suriye'deki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini vurgulayan NATO sözcüsü Carmen Romero, "Tüm dünya bu kabul edilemez şiddetin sona ermesini istiyor" ifadesini kullandı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Çin'i ziyaret ettiği sırada yaptığı açıklamada, NATO'nun "herhangi bir üyesine yapılan saldırıyı bütün üye ülkelere yapılmış" sayan 5'inci maddesine dikkat çekmişti. Erdoğan, NATO'nun Türkiye sınırını koruma yükümlülüğü bulunduğunu dile getirmişti.

Erdoğan göreve çağırmıştı

Başbakan Erdoğan şunları söylemişti: "Sınır ihlallerine karşı uluslararası hukuktan doğan hakları olan bir ülke var. Sınırın ihlali sebebiyle alacağı tavır karşısında yapacakları şey ortadadır. BM bunu da açıkladı. Sınır ihlali var dedi. Bunların hepsi son görüşmelerimizi yapıp adım atılacak konulardır. Ayrıca NATO’nun Türkiye’nin sınırlarıyla ilgili görevleri var, beşinci maddeye göre."