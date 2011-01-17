T24 LogoT24 Logo
Dünya

NATO'DAN SEYYAR KÖPRÜ İSLAMABAD (A.A)

17 Ocak 2011 14:25

-NATO'DAN SEYYAR KÖPRÜ İSLAMABAD (A.A) - 17.01.2011 - Pakistan'a NATO tarafından bağışlanan dört adet "seyyar köprü", Pakistanlı yetkililere teslim edildi. Pakistan'da ağustos ayındaki sellerden etkilenen bölgelerde kullanılması amacıyla NATO tarafından gönderilen 50 metrelik dört seyyar köprü, Karaçi kentinde Ulusal Afet Yönetim Kurumu'na (NDMA) teslim edildi. NATO'nun Kosova'daki birliklerinden İstanbul'a getirilen ve buradan Kızılay'a tahsis edilen gemiyle Pakistan'a gönderilen dört seyyar köprü ve ekipmanlarının teslim töreninde Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği Müsteşarı Cenk Ünal, Türk Silahlı Kuvvetleri İslamabad Ataşesi ve Kızılay yetkilileri hazır bulundu. Selzedelere karayoluyla yardım ulaştırmada kullanılacak 615 ton ağırlığındaki köprüler birleştirilerek tek bir köprü olarak da kullanılabilecek. Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği 2008 yılından beri NATO'nun Pakistan ile ''temas noktası'' görevini yerine getiriyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24