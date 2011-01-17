-NATO'DAN SEYYAR KÖPRÜ İSLAMABAD (A.A) - 17.01.2011 - Pakistan'a NATO tarafından bağışlanan dört adet "seyyar köprü", Pakistanlı yetkililere teslim edildi. Pakistan'da ağustos ayındaki sellerden etkilenen bölgelerde kullanılması amacıyla NATO tarafından gönderilen 50 metrelik dört seyyar köprü, Karaçi kentinde Ulusal Afet Yönetim Kurumu'na (NDMA) teslim edildi. NATO'nun Kosova'daki birliklerinden İstanbul'a getirilen ve buradan Kızılay'a tahsis edilen gemiyle Pakistan'a gönderilen dört seyyar köprü ve ekipmanlarının teslim töreninde Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği Müsteşarı Cenk Ünal, Türk Silahlı Kuvvetleri İslamabad Ataşesi ve Kızılay yetkilileri hazır bulundu. Selzedelere karayoluyla yardım ulaştırmada kullanılacak 615 ton ağırlığındaki köprüler birleştirilerek tek bir köprü olarak da kullanılabilecek. Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği 2008 yılından beri NATO'nun Pakistan ile ''temas noktası'' görevini yerine getiriyor.