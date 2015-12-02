NATO'dan Rusya'yı kızdıracak 'Karadağ' hamlesi

NATO, Balkan ülkesi Karadağ'ı ittifakın 29'uncu üyesi olmaya davet etti. Rusya uzun süredir NATO'yu böyle bir hamlede bulunmaması için uyarıyordu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO dışişleri bakanları, Karadağ'ın 29'uncu üye olması yönünde gerekli müzakereleri başlatmak için tarihi bir karar aldı" dedi.

"Eski komünist ülkeye üyelik yolunu açan" kararı duyuran Stoltenberg'in, Brüksel'deki NATO dışişleri bakanları toplantısında yaptığı konuşmada "Karadağ'ı kutluyoruz" dediği aktarıldı. Stoltenberg, "Bu, çok güzel bir ittifakın başlangıcı" dedi.

Rusya'ya rağmen

Arnavutluk ve Hırvatistan'ın 2009 yılındaki katılımlarının ardından NATO'nun Balkan ülkelerinden birine yaptığı bu ilk davete, Rusya'nın karşı olduğu biliniyor.

Eski Yugoslavya cumhuriyetlerinden Karadağ'ın NATO üyeliğine karşı çıkan Rusya; böyle bir adımın, batı Balkanlar'da yakalanması hedeflenen istikrar için tehdit oluşturacağını savunuyor. Rusya'dan geçen hafta yapılan açıklamada, "Böyle bir hamle; ne Balkanlar'a, ne de Avrupa'ya barış ve istikrar getirir... Sadece Rusya ile NATO arasındaki ilişkileri daha da karmaşık hale getirir" denmişti.

600 binin üzerinde bir nüfusa sahip olan Karadağ, 2006 yılındaki bağımsızlık referandumunun ardından Sırbistan-Karadağ birliğinden ayrılarak bağımsız bir devlet oldu.