NATO'dan Rusya'ya: Tanıma!

NATO'nun Brüksel'deki merkezinden yapılan açıklamada, 26 üyeli NATO'nun Gürcistan'nın ayrılıkçı bölgeleri Güney Osetya ve Abhazya'yı tanıma kararı olan Rusya'yı kınadığı belirtildi. Açıklamada, Rusya'nın ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararından vazgeçmesi istendi.



>> Kafkaslar'da tanınma sevinci



AB ve NATO ülkeleri, Rusya'nın Gürcistan'dan tek yanlı olarak bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'yı tanımasının ardından "Moskova'ya geri adım attırmanın" ve "ortamı yumuşatmanın" yollarını arıyor.



AB ve NATO'nun Rusya'ya ihtiyacı var



Brüksel'de diplomatik kaynaklar, AB ve NATO'nun "Rusya'ya vazgeçilmez şekilde ihtiyacı olduğu" görüşünden hareketle Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in "yeni bir soğuk savaştan korkmadıklarını" söylemesinin şaşırtıcı olmadığını belirtiyor.

"Rusya'nın gerçek bir strateji değişikliği sergilediğini", Moskova'nın "süper güç" diplomasisine döndüğünü söyleyen diplomatlar, bu tavırdan kaynaklanan "yeni, olumsuz ve endişe verici gelişmelere" dikkati çekiyor.



Gürcistan, Moskova'daki diplomatlarını çağırdı



Gürcistan, Rusya'nın tek yanlı bağımsızlık ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'yı tanımasının ardından, ikisi hariç Moskova'daki diplomatlarını geri çağırdı. Gürcistan Dışişleri Bakanı Ekaterine Tkeşelaşvili, "Moskova büyükelçiliklerindeki diplomatlarını geri çağırmaya karar verdiklerini, ancak iki memurun büyükelçilikte kalacağını" söyledi. Tiflis, geçen ay Rus savaş uçaklarının Gürcistan hava sahasına girmesinin ardından Moskova büyükelçisini geri çağırmıştı.