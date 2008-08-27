T24 LogoT24 Logo
Dünya

NATO'dan Rusya'ya: Tanıma!

NATO, Rusya'nın Güney Osetya ve Abhazya'yı tanıma kararını kınadı ve Moskova'dan bu kararı geri çekmesini istedi.

27 Ağustos 2008 03:00

NATO'nun Brüksel'deki merkezinden yapılan açıklamada, 26 üyeli NATO'nun Gürcistan'nın ayrılıkçı bölgeleri Güney Osetya ve Abhazya'yı tanıma kararı olan Rusya'yı kınadığı belirtildi. Açıklamada, Rusya'nın ayrılıkçı bölgeleri  tanıma kararından vazgeçmesi istendi.

>> Kafkaslar'da tanınma sevinci

AB ve NATO ülkeleri, Rusya'nın Gürcistan'dan tek yanlı olarak bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney  Osetya'yı tanımasının ardından "Moskova'ya geri adım attırmanın" ve  "ortamı yumuşatmanın" yollarını arıyor.

AB ve NATO'nun Rusya'ya ihtiyacı var

Brüksel'de diplomatik kaynaklar, AB ve NATO'nun "Rusya'ya vazgeçilmez şekilde ihtiyacı olduğu" görüşünden hareketle Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in "yeni bir soğuk savaştan korkmadıklarını"  söylemesinin şaşırtıcı olmadığını belirtiyor.

"Rusya'nın gerçek bir strateji değişikliği sergilediğini", Moskova'nın "süper güç" diplomasisine döndüğünü söyleyen diplomatlar, bu tavırdan kaynaklanan "yeni, olumsuz ve endişe verici gelişmelere" dikkati çekiyor.

Gürcistan, Moskova'daki diplomatlarını çağırdı 

Gürcistan, Rusya'nın tek yanlı bağımsızlık ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'yı tanımasının ardından, ikisi hariç Moskova'daki diplomatlarını geri çağırdı. Gürcistan Dışişleri Bakanı Ekaterine Tkeşelaşvili, "Moskova büyükelçiliklerindeki diplomatlarını geri çağırmaya karar verdiklerini, ancak iki memurun büyükelçilikte kalacağını" söyledi. Tiflis, geçen ay Rus savaş uçaklarının Gürcistan hava sahasına girmesinin ardından Moskova büyükelçisini geri çağırmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24